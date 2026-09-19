Гендиректора MIXIT Олега Пая отправили под домашний арест

Генерального директора одного из крупнейших в России брендов косметики MIXIT Олега Пая Тверской суд Москвы отправил под домашний арест.

Ранее сообщалось о том, что мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Судебное заседание прошло 19 сентября в 12 часов дня.

Как известно, обыски в офисе MIXIT и по адресам Пая и основательницы компании Елены Назаровой уже проходили в 2024 году. Их связывали с возможными задолженностями по налогам или долговременным конфликтом с другим сооснователем бренда Галиной Рязановой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бьюти-блогера Раду Русских арестовали за демонстрацию запрещенной символики. Суд признал девушку виновной и избрал меру пресечения в виде суток ареста. Девушка получила широкую известность в 2024 году, когда она баллотировалась на пост президента России.

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