Гендиректора MIXIT Олега Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

В Москве задержан генеральный директор одного из крупнейших брендов косметики MIXIT Олег Пай. Информация об этом появилась в карточке дела на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

По данным суда, Пая подозревают в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (УК) РФ. 19 сентября состоится заседание, на котором будет решаться вопрос о возможном домашнем аресте. О других деталях дела пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Петербурге назначил сутки административного ареста бьюти-блогеру Раде Русских. Поводом стала демонстрация в соцсетях символики движения сатанистов*. Русских задержали 16 сентября. Дело возбудили по статье о пропаганде или публичном демонстрировании символики экстремистских организаций. Суд признал ее виновной.

Также 5-tv.ru рассказывал, что мошенники обманули дочь народного артиста РФ Рудольфа Фурманова и ограбили его квартиру. По предварительным данным, аферисты несколько дней убеждали Елизавету Фурманову, пока она не поверила. Под их влиянием она положила ключ под коврик. Из жилья режиссера похитили 30 миллионов рублей, 700 тысяч долларов и 500 тысяч евро. Пропажу обнаружила мать девушки.

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* — Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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