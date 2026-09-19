Гендиректора MIXIT Олега Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Вскоре суд решит вопрос о мере пресечения для топ-менеджера косметического бренда.

За что задержали генерального директора MIXIT Олега Пая

Фото: Instagram*/oleg_pay

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В Москве задержан генеральный директор одного из крупнейших брендов косметики MIXIT Олег Пай. Информация об этом появилась в карточке дела на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

По данным суда, Пая подозревают в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (УК) РФ. 19 сентября состоится заседание, на котором будет решаться вопрос о возможном домашнем аресте. О других деталях дела пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Петербурге назначил сутки административного ареста бьюти-блогеру Раде Русских. Поводом стала демонстрация в соцсетях символики движения сатанистов*. Русских задержали 16 сентября. Дело возбудили по статье о пропаганде или публичном демонстрировании символики экстремистских организаций. Суд признал ее виновной.

Также 5-tv.ru рассказывал, что мошенники обманули дочь народного артиста РФ Рудольфа Фурманова и ограбили его квартиру. По предварительным данным, аферисты несколько дней убеждали Елизавету Фурманову, пока она не поверила. Под их влиянием она положила ключ под коврик. Из жилья режиссера похитили 30 миллионов рублей, 700 тысяч долларов и 500 тысяч евро. Пропажу обнаружила мать девушки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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