Эстонский Красный крест выступил против «Доктора Айболита»

В Эстонии разворачивается настоящая трагикомедия в местном Молодежном театре, руководство которого неожиданно получило предписание: изъять из нового спектакля всю символику Красного креста, иначе суд и штраф.

Абсурдное требование, тем более, что в безобидной постановке главный герой — самый известный врач — доктор Айболит.

У таллиннского доктора на халате наклеены две ленты красного скотча. Эстонский красный крест заявил, что это изображение — его собственность. Сказка Корнея Чуковского про Айболита впервые была опубликована в 1929 году (почти век назад), в 1966-м экранизирована Роланом Быковым. И за все эти годы ни одному представителю Красного креста в мире не пришло в голову пожаловаться на Айболита. Эстонские медики стали первыми.

Со стороны это выглядит как борьба с советским наследием. Кто же ополчился против сказочного персонажа? Об эстонском Бармалее Валентин Трушнин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о территориальных претензиях, которые предъявил России глава МВД Эстонии Март Хельме.