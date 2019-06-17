Министры иностранных дел государств, входящих в Евросоюз, выразили обеспокоенность вопросом безопасности в Черноморском регионе. Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник, 17 июня, на сайте ЕС.

«Совет подчеркивает растущее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС и призывает к расширению участия в сотрудничестве в этом регионе в соответствии с принципами Глобальной стратегии ЕС и пересмотренной европейской политики соседства», — говорится в заявлении.

В совете подчеркнули, что основами сотрудничества в Черноморском регионе должны быть уважение международного права, Конвенции ООН по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политика «непризнания незаконной аннексии Крыма».

По мнению министров, европейским странам необходимо в срочном порядке заняться укреплением связей между «Черноморской синергией», стратегиями и политикой ЕС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен попросить ЕС и НАТО «помочь вернуть Крым».