Многоквартирный жилой дом в Петербурге использовали под склад тротила

Шокирующая находка в одном из жилых домов Петербурга. В подвале девятиэтажки обнаружили склад тротила! Причем совершенно случайно, когда рабочие меняли старые трубы.

Очевидцы утверждают, боеприпасы были тщательно спрятаны от посторонних глаз. Кто соорудил тайник? И главное — зачем? Пока вопросов больше чем ответов. Но десятки семей ежедневно подвергались смертельной опасности.

Подробности с места событий в видеосюжете Светланы Бобруенко.

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