В Ростове-на-Дону сгорел склад алкогольной продукции

, 11:11 Эфирная новость 15

Пламя распространилось на площади свыше пятисот квадратных метров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Ростове-на-Дону в ночь на вторник, 18 июня, тушили крупный пожар - горел склад алкогольной продукции. Пламя охватило кровлю здания и распространилось на площади свыше 500 квадратных метров.

Огонь мог перекинуться на соседние здания, но спасателям удалось это предотвратить. На тушение было брошено два десятка рассчетов — это больше 80-ти человек. Жертв и пострадавших — нет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, поздно вечером в понедельник, 17 июня, пожар на складе тушили и в Москве. Горил продуктовый склад на речном вокзале. 

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +13°
64.32
-0.11 72.11
-0.59
Гороскоп на 18 июня: прислушайтесь к шепоту сердца, Близнецы!

Последние новости

11:11
В Ростове-на-Дону сгорел склад алкогольной продукции
11:03
«Не надо нас заново женить»: Певица Ирина Дубцова об отношениях с бывшим мужем
10:48
Полный провал: Boeing остался без контрактов на авиасалоне в Ле-Бурже
10:39
Роскачество составило ТОП-10 смартфонов 2019 года
10:31
«Джек Восьмеркин» умер на руках последней возлюбленной
10:25
Зеленский знает, с какой фразы начнет первую встречу с Путиным
10:17
«Без спросу»: Собчак рассвирепела после публикации фото с Богомоловым на обложке
10:10
По факту избиения директора российского Фонда кино возбуждено уголовное дело
10:03
В Приморье начался сезон охоты за папоротником
9:51
У фронтмена Megadeth Дэвида Мастейна нашли рак горла
9:34
Видео: Сотрудники МЧС спасли семью, которую уносило ветром в Охотское море
9:17
Рекордное число россиян считают службу в армии долгом мужчины
9:04
В петербургском метрополитене объяснили задержку в движении поездов метро
8:51
Поезд загорелся на оранжевой линии метро Петербурга
8:44
Видео: Детей в Дагестане кормили опасным суррогатом
8:33
Мусоришь? Отдавай землю: Чиновники предложили изымать участки у нерадивых хозяев
8:22
Во Владимирской области пытаются скрыть незаконченный ремонт больницы перед «прямой линией»
8:11
«Сбросила гриву»: Певица Чичерина рассказала о смене имиджа
7:56
Видео: Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек
7:49
Видео: Как в мире отреагировали на смерть экс-президента Египта Мухаммеда Мурси

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама