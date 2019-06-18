В Ростове-на-Дону сгорел склад алкогольной продукции

В Ростове-на-Дону в ночь на вторник, 18 июня, тушили крупный пожар - горел склад алкогольной продукции. Пламя охватило кровлю здания и распространилось на площади свыше 500 квадратных метров.

Огонь мог перекинуться на соседние здания, но спасателям удалось это предотвратить. На тушение было брошено два десятка рассчетов — это больше 80-ти человек. Жертв и пострадавших — нет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, поздно вечером в понедельник, 17 июня, пожар на складе тушили и в Москве. Горил продуктовый склад на речном вокзале.