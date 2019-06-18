Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин понадеялся, что ситуация с нападением на танкеры в Ормузском проливе не выльется в нечто большее. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

13 июня в Оманском заливе после вероятного нападения произошли взрывы и пожары на двух танкерах — японском Kokuka Courageous и норвежском Front Altair. Экипажи кораблей удалось эвакуировать, США обвинили в произошедшем Иран.

«Рассчитываем, что до тяжелой фазы конфликта, до военных действий это не дойдет» , — сказал Нарышкин.

Глава СВР также добавил, что ситуация с танкерами в целом является «очень опасной провокацией», которая требует детального расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что военные США опубликовали снимки, на которых иранцы якобы снимают мину с борта танкера.