Военные США опубликовали снимки, на которых иранцы якобы снимают мину с борта танкера

Американские военные привели доказательства того, что суда в Оманском заливе были якобы атакованы исламистами. Пресс-служба центрального командования выложила в сеть фотографии, как люди снимают с борта одного из танкеров неразорвавшуюся мину и передают ее на катер. Он, как утверждается, принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР) — организации, которая в США признана террористической, но при этом является элитной частью вооруженных сил Ирана.

И это, по мнению США, еще один повод, чтобы отправить в Персидский залив дополнительные войска. Между тем, уже сегодня российские матросы с атакованных танкеров должны вернуться на родину. По предварительной информации, из Ирана они прилетят в Дубай, а оттуда отправятся в Россию.