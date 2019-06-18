Заседание Национального антитеррористического комитета (НАК), посвященное борьбе с терроризмом на Дальнем Востоке, прошло 18 июня в Москве. Мероприятие прошло под руководством председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова.

В ходе заседания Бортников рассказал, что за период с 2017 года на Дальнем Востоке было предотвращено девять преступлений террористической направленности, в том числе — три теракта. Пресечена деятельность четырех ячеек, образованных под воздействием идей террористических организаций.

В своем выступлении Бортников поручил выработать меры по борьбе с идеологией терроризма; усовершенствовать антитеррористическую защищенность объектов, и при этом учитывать результаты мониторинга процессов, оказывающих влияние на обстановку в стране.

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