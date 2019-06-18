«Три стакана воды»: Меркель рассказала о странном припадке на встрече с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель прояснила ситуацию относительно состояния своего здоровья на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленский, когда ее тело начало внезапно содрогаться.

Немецкий журналист спросил 64-летнего политика, есть ли повод для беспокойства у граждан страны после увиденного.

«С тех пор я выпила как минимум три стакана воды, которые мне, очевидно, были нужны, и теперь я чувствую себя очень хорошо», — ответила канцлер, широко улыбаясь.

Тут же Зеленский поспешил вставить свои пять копеек и на украинском языке произнес:

«Я стоял рядом с ней, и поверьте мне — она была в полной безопасности».

При этом Меркель, не понимающая мову, растерянно улыбалась.

Ранее 5-tv.ru показывал видео приступа Меркель.