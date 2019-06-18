Звезда Comedy Woman впервые показала в сети фото младшего ребенка

, 17:42 Фото 1 485

Юмористка не очень любит делиться с фанатами подробностями своей личной жизни.

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Фото, видео: Instagram @natalymedvedeva

Юмористка Наталья Медведева впервые поделилась с поклонниками фотографией своего младшего сына в Instagram. Снимок она опубликовала в stories. Там 34-летняя актриса держит малыша в желтой футболке и подгузниках за руки. Лицо ребенка Медведева закрыла сердечком.

Instagram @natalymedvedeva

Демонстрировать личико сына артистка, видимо, пока не хочет. Стоит отметить, что Наталья Медведева тщательно скрывала от публики свою вторую беременность и рождение младшего сына. О появлении второго наследника поклонники узнали, когда юмористка запостила в своем профиле фото с коляской. Кстати, имя малыша до сих пор не известно фанатам.

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Бывшая участница шоу «Comedy Woman» замужем за юмористом Александром Коптелем. Они воспитывают двоих сыновей и тщательно скрывают личную жизнь. Однако иногда Наталья Медведева выкладывает в сеть фото сыновей, что случается крайне редко.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что фанаты в восторге от новой прически Натальи Медведевой.

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