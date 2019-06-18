Еще одно лекарство от кашля изымут из обращения в России

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Под запрет попал препарат «Сиресп», содержащий фенспирид.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Известия / Андрей Эрштрем, Дмитрий Коротаев, Александр Казаков

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения изымет из обращения еще одно лекарство, содержащее фенспирид. Это препарат от кашля «Сиресп» производителя «Медана Фарма».

Ведомство поручило территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий этого лекарственного препарата.

Выяснилось, что фенспирид может влиять на работу сердца — в частности, вызывает нарушение сердечного ритма, что может привести даже к остановке сердца.

Ранее ведомство постановило изъять из обращения препараты от кашля «Эреспал», «Эпистат» и «Эриспирус», также содержащие фенспирид. 5-tv.ru рассказывал, почему популярные лекарства от кашля изымают из российских аптек.

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