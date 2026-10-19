Выпустил альбом и погиб: певца нашли мертвым при подозрительных обстоятельствах

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 23 0

Зацепки заставили полицейских ломать голову.

Певца нашли мертвым при подозрительных обстоятельствах

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: певца нашли мертвым при подозрительных обстоятельствах

Певец был найден мертвым в бассейне на заднем дворе собственного дома после «подозрительного» инцидента. Об этом сообщило People.

Полицейские прибыли по вызову к особняку на Квейл-Руст-Драйв в американском городе Уэстон. Там в плавательном бассейне находился утонувший мужчина.

Прибывшие экстренные службы констатировали смерть взрослого человека, которого родственники опознали как певца Густаво Ормо. Официальные лица пока публично не подтвердили личность погибшего, однако недвижимость принадлежала артисту на протяжении нескольких лет.

Правоохранители квалифицировали случившееся как убийство. Поицейские обнаружили странность — возле тела была веревка, которая уходила прямо в воду.

Представитель шерифа пояснил, что на месте происшествия начали работу детективы отделов по расследованию убийств и криминалистической экспертизы, выясняющие все сопутствующие обстоятельства. Для установления точной причины гибели останки направили судмедэкспертам окружного бюро.

Уроженец венесуэльского города Маракайбо выступал под псевдонимом Gus Ormo и профессионально владел игрой на фортепиано. Его композиции собирали миллионы просмотров в социальных сетях.

В 2025 году музыкант выпустил альбом Alquimia из девяти композиций, а в начале октября презентовал инструментальный сборник AGAPE. Свою последнюю запись в сети артист разместил за сутки до трагедии, посвятив публикацию продвижению нового музыкального проекта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:54
Любимая еда отдает металлом: как изменения вкуса связано с почками
18:40
Выпустил альбом и погиб: певца нашли мертвым при подозрительных обстоятельствах
18:25
Тыква под тонну и кабачок на 50 килограммов: есть ли польза от овощей-гигантов
18:10
Две дочери — не предел: Михаил Галустян захотел еще детей
18:00
Может обернуться трагедией: как спасти кошку от перегрева на батарее в квартире
17:40
Замужняя Хилькевич призналась в особой «химии» с футболистом Мамаевым

Сейчас читают

Как подготовить китайский автомобиль к русским морозам
Михаил Ошеров: Накануне Третьей Ближневосточной войны — анализ ситуации
Звездные войны: что известно о сближении спутников «Космос-2612» и ICEYE-X36
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео