Тыква под тонну и кабачок на 50 килограммов: есть ли польза от овощей-гигантов

Овощи-гиганты не отличаются повышенной пищевой ценностью

Овощи весом в десятки и даже сотни килограммов не обязательно отличаются повышенной пищевой ценностью. Наоборот, по мере перерастания в них меняются структура, вкус и биохимический состав. Об этом «Доктор Питер» рассказали руководитель отдела защиты растений Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анна Ильяшенко и врач-терапевт Михаил Гаврикин.

Интерес россиян к необычно крупным плодам в последние годы растет. В стране проводят соревнования среди любителей выращивания тыкв, кабачков, томатов, арбузов и других культур.

При этом профессиональным гигантом считают не любой крупный овощ. По словам Ильяшенко, речь идет о плоде, который превышает обычный сортовой размер в три-пять и более раз. Для тыквы ориентиром служит масса от 50 килограммов, для кабачка — от 10–15 килограммов, для помидора — примерно от полутора-двух килограммов.

Чтобы получить огромный плод, необязательно использовать ГМО-семена. Специалист отмечает, что результат зависит прежде всего от сорта, подготовки почвы, агротехники и питания растения.

При этом польза для здоровья не увеличивается вместе с массой. Ильяшенко объяснила, что после достижения биологической зрелости состав плода начинает меняться: в крупных переросших кабачках и огурцах уменьшается содержание витаминов и сахаров, зато становится больше грубой клетчатки и семян. Мякоть может становиться водянистой, рыхлой и неоднородной.

Дополнительный вопрос касается условий выращивания. По словам терапевта Михаила Гаврикина, при производстве рекордных овощей иногда используют повышенные дозы азотных удобрений, что способно привести к накоплению нитратов. Однако сам по себе большой размер не доказывает наличие избытка химических веществ: гигантизм в первую очередь связан с особенностями сорта и условиями выращивания.

Эксперт также отметил, что выставочные экземпляры не проходят обязательный лабораторный контроль на содержание нитратов. Поэтому определить безопасность конкретного плода без анализа невозможно.

При этом выращивание гигантов не обязательно требует интенсивного применения минеральных удобрений. По словам Ильяшенко, при правильной подготовке почвы можно использовать перепревший навоз, компост, биогумус и древесную золу.

Специалисты не считают огромные овощи опасными или полностью бесполезными. Однако делать их основой рациона не рекомендуют. Обычные плоды стандартного размера имеют более предсказуемый состав, тогда как выставочный гигант скорее представляет интерес как результат садоводческого эксперимента.

Кроме пищевой ценности, у такого увлечения есть и другие стороны. Наблюдение за тем, как выращенный собственными руками плод постепенно достигает необычных размеров, может приносить удовольствие и снижать тревожность. Поэтому польза от выращивания гигантов может быть скорее экологической и психологической, чем гастрономической.

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