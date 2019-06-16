Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июня

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Астролог Сергей Седашёв специально для 5-tv.ru составил прогноз для всех знаков зодиака на грядущую неделю.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Овен Телец
Близнецы Рак
Лев Дева
Весы Скорпион
Стрелец Козерог
Водолей Рыбы

Общий фон недели с 17 по 23 июня подчеркивает две основные темы. Это повышенная любвеобильность, склонность к удовольствиям и развлечениям, а также долгосрочные планы и их реализация. Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru астрологический прогноз и рассказал, как эти темы проявляются у разных знаков зодиака.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам лучше всего заняться укреплением личных отношений. Энергии недели подходят для развлечений и чувственных удовольствий. Например, хорошо будет посетить выставку или концерт, устроить романтический ужин.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит очень гармоничная неделя, которая лучше всего подходит для планирования и практических действий. У вас будет хорошо работать стратегическое мышление, вы примете верные решения, и вам удастся их успешно воплотить. Воспользуйтесь этой возможностью.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя скорее неблагоприятная. Но может не выглядеть таковой, так как все будет начинаться очень приятно. Речь идет о чрезмерной склонности к удовольствиям. Вы можете перейти границу, когда легкий флирт перетекает во что-то более глубокое и незапланированное. Избегайте случайных связей.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит неделя несколько противоречивая. С одной стороны, хочется поразмышлять о чувствах и эмоциях, уйти вглубь себя… С другой стороны — насущные проблемы требуют внимания. Все же найдите время для того, чтобы полно и глубоко прожить чувства.

Лев — гороскоп на неделю

Львов ждет гармоничная неделя, связанная с флиртом, удовольствиями, любвеобильностью. Все это будет протекать в легком и позитивном ключе и обещает только хорошие последствия. Неделя очень хороша для творчества. Вам удастся показать себя во всем великолепии. В личной жизни также ждут приятные переживания.

Дева — гороскоп на неделю

Дев ожидает довольно напряженная неделя. Вы чувствуете себя нелюбимыми, а так хочется волнующих и приятных чувств. Это создает некоторый разлад в эмоциональной сфере. Тем не менее неделя очень хороша для продуктивной, практичной, приземленной работы. Хорошо будет удаваться планирование.

Весы — гороскоп на неделю

Весам неделя напротив благоприятствует в сфере эстетики, красоты, общения и удовольствий. Посетите вернисаж или устройте поход в кино с друзьями и знакомыми. Переживания будут приятными и надолго запомнятся. Дела, планирование и энергичные действия дадутся с трудом.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит очень гармоничная неделя. Ваш сложный эмоциональный мир на ней удивительно хорошо сбалансирован. Звезды также благоприятствуют практическим делам и выполнению планов. Воспользуйтесь вашим устойчивым и сильным состоянием для того, чтобы решить важные для вас насущные задачи.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя скорее негативная. Их могут поджидать неудачи в личной жизни, а потребность в развлечениях и удовольствиях не находит удовлетворения. Ничто не радует так, как этого хотелось бы. Остается вырабатывать в себе философское отношение к жизни и опираться на природный оптимизм.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя принесет внутренние противоречия. Даже если вы эффективно выполнили свою работу — нет ощущения достигнутой цели. Продолжайте действовать по ранее намеченному плану.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев очень гармоничная неделя. Она подойдет для творчества, общения с людьми, завязывания новых знакомств. На предстоящей неделе вы сможете многое понять об окружающих вас людях. Причем общение будет происходить легко, и вы будете видеть в них в основном позитивные стороны. Побольше общайтесь и насыщайтесь впечатлениями.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит непростая неделя. Их внутренняя потребность в любви как будто бы никак не может быть удовлетворена. Также не удастся настроиться на обычное для вас состояние Единства со Вселенной. Однако неделя подходит для практических дел, обсуждений и планов, в том числе финансовых. Сосредоточьтесь на этих практических задачах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие знаки зодиака будут счастливее всего в паре друг с другом.

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Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июня

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