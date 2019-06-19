Kyiv вместо Kiev: В США решили изменить написание названия украинской столицы

В США приняли решение изменить написание названия столицы Украины в международной базе с «Kiev» на «Kyiv», сообщает пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне на своей странице в Facebook.

В сообщении посольства говорится, что в официальных базах единственной транскрипцией названия украинской столицы обозначено KYIV. Это шаг поддержки Украины со стороны США. С просьбой о поправке выступил посол Украины в США Валерий Чалый.

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Написание Kiev поменяли на Kyiv, так как это отражает украинское произношение и написание названия столицы. Изменения в американские базы по географическим названиям внесены 17 июня. К слову, аэропорты Бельгии также поменяли название украинской столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон выделит четверть миллиарда долларов на укрепление армии Украины.