Пентагон выделит четверть миллиарда долларов на укрепление армии Украины

Пентагон сообщил о решении выделить дополнительные 250 миллионов долларов на оказание помощи Украине в военной сфере. Как считают в американском оборонном ведомстве, эти средства должны быть направлены на «дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала» Вооруженных сил Украины.

«Это подтверждает давние отношения между США и Украиной в оборонной сфере и увеличивает общую сумму помощи в области безопасности, оказанной США Украине с 2014 года, до 1,5 миллиарда долларов», — сообщается в заявлении.

Помимо этих финансовых вливаний в оборонное ведомство Незалежной Пентагон также предоставит и вооружение — снайперские винтовки, гранатометы, контрбатарейные радары, приборы ночного видения и медикаменты.

Ранее Пентагон раскрыл сумму, потраченную на армию Украины за последние пять лет.