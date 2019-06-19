Кирилл Вышинский: Меня посадили в тюрьму для шантажа обменом

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Руководитель «РИА Новости — Украина» уверен: цель его ареста и заключения под стражу — политическая.

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Фото, видео: ТАСС / Анна Марченко, Максим Терещенко

Российский журналист, руководитель «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский уверен — его арестовали и временно заключили под стражу не для того, чтобы осудить, а с целью шантажа возможным обменом. Об этом сообщает RT.

Кириллу инкриминируется совершение преступления по статье «Государственная измена». Он обвиняется в том, что он совершил деяния «во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины».

Журналист уверен цель его ареста политическая. Как отметил Вышинский в те четыре года, пока он возглавлял «РИА Новости — Украина», никого не волновало, что он и его коллеги якобы «систематически разрушали украинское государство».

Российский журналист надеется, что новая киевская власть поймет — дело против него позорит Украину.

Кирилл Вышинский был незаконно задержан 15 мая 2018 года. В случае признания его виновным, ему грозит от 10 до 15 лет заключения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова в киевском суде поддержала незаконно арестованного Кирила Вышинского. Жалобу на незаконный арест суд принял к рассмотрению.

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