Не узнать! Ляйсан Утяшева перевоплотилась в дерзкую блондинку

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась в Instagram видео с фотосессии.

«Немного любви к работе, моде и переменам. P. S. Бурерожденная матерь танцоров возвращается. Новый сезон скоро, ждите!», — написала спортсменка, намекнув, видимо, на новый сезон шоу «Танцы на ТНТ», где она ранее выступала в роли ведущей.

На видеоролике Ляйсан предстала в образе блондинки. Однако стереотип о светловолосых женщинах гимнастка разрушила. Утяшеву на видео можно назвать дерзкой красоткой, нежели белокурым ангелом. Впрочем, девушку всегда отличала сила характера.

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Фанаты спортсменки пришли в восторг от таких изменений гимнастки, многие не узнали Ляйсан в новом образе:

«Очень круто, я даже не сразу узнала»;

«Оттенок волос — супер, просто обалденный, вам идет!»

«Безумно нравится! Глаз не оторвать! Сначала не узнала!»

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Некоторые фолловеры предположили, что Ляйсан Утяшева специально для фотосессии надела парик, но сама гимнастка не раскрыла свой секрет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой.