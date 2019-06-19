Не узнать! Ляйсан Утяшева перевоплотилась в дерзкую блондинку

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась в Instagram видео с фотосессии.
«Немного любви к работе, моде и переменам. P. S. Бурерожденная матерь танцоров возвращается. Новый сезон скоро, ждите!», — написала спортсменка, намекнув, видимо, на новый сезон шоу «Танцы на ТНТ», где она ранее выступала в роли ведущей.
На видеоролике Ляйсан предстала в образе блондинки. Однако стереотип о светловолосых женщинах гимнастка разрушила. Утяшеву на видео можно назвать дерзкой красоткой, нежели белокурым ангелом. Впрочем, девушку всегда отличала сила характера.
Полицейский кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 80-летнюю старушку
Фанаты спортсменки пришли в восторг от таких изменений гимнастки, многие не узнали Ляйсан в новом образе:
«Очень круто, я даже не сразу узнала»;
«Оттенок волос — супер, просто обалденный, вам идет!»
«Безумно нравится! Глаз не оторвать! Сначала не узнала!»
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Некоторые фолловеры предположили, что Ляйсан Утяшева специально для фотосессии надела парик, но сама гимнастка не раскрыла свой секрет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой.