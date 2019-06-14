«Ноги от ушей»: Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой

Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram летнее фото в коротких шортах, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков. Многие отметили, что спортсменка находится в отличной физической форме, а «бесконечные ноги» Ляйсан просто восхитили фолловеров:

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«Ножки моей мечты»

«Ноги от ушей»

«Я не первая, но ваши ноги бесконечны», — написали фанаты гимнастки.

Instagram @liasanutiasheva