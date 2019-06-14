«Ноги от ушей»: Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой

Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram летнее фото в коротких шортах, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков. Многие отметили, что спортсменка находится в отличной физической форме, а «бесконечные ноги» Ляйсан просто восхитили фолловеров:
«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
«Ножки моей мечты»
«Ноги от ушей»
«Я не первая, но ваши ноги бесконечны», — написали фанаты гимнастки.
Однако некоторые высказались, что незачем так откровенно и публично показывать себя:
«Кроме мужа, оказывается, и чужие мужчины имеют право увидеть ваши ноги», — написал один из юзеров.
Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и международных соревнований. Утяшева замужем за актером и шоуменом Павлом Волей, они воспитывают сына Роберта и дочь Софию.
«Бомба!»: Голая Настя Каменских опубликовала эротическое фото в кровати
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сольный трек дочки Утяшевой и Воли покорил соцсети.