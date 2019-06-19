Донецк подвергся массированному артобстрелу ВСУ

Десять зданий и шахта повреждены в Петровском районе Донецка в результате артиллерийского обстрела со стороны расположения ВСУ утром 19 июня, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В нарушение Минских соглашений тяжелая артиллерия и минометы выпустили более ста снарядов по западной части столицы ДНР.

Среди пострадавших строений — городская клиническая больница № 4 на улице Карамзина. Очевидцы сообщили о разорвавшемся снаряде у Петровского исполкома Донецка.

Артобстрел вывел из строя три газопровода и ЛЭП, а также систему проветривания в работающей шахте имени Челюскинцев и других объектах инфраструктуры. Горняки смогли самостоятельно подняться на поверхность. Данные о пострадавших среди мирного населения уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о минометном обстреле мечети в Донецке.