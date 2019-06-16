Шепелев забрал своего ребенка у родителей Фриске за день до смерти певицы

Телеведущий Дмитрий Шепелев «сбежал как трус» за день до смерти своей гражданской жены певицы Жанны Фриске, и увез с собой их сына Платона.

Об этом во время ток-шоу на Первом канале рассказал мать покойной исполнительницы Ольга Владимировна. По ее словам, Дмитрий увез Платона в Болгарию «подальше от родственников».

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В день смерти своей бывшей спутницы жизни Дмитрий опубликовал фото сына. Известно, что телеведущий не балует подписчиков публикациями фотографий Платона, и вот в памятный день разместил на его странице в Instagram пару трогательных снимков, об этом сообщает ФАН.

Instagram @platon.shepelev

По словам матери Жанны Фриске, по решению суда ей позволено видеться с внуком полтора часа в месяц, но, как она рассказала, в настоящее время Дмитрий, делает все, чтобы и без того короткие свидания не происходили.

Так, по ее словам, Дмитрий фактически обманывает родственников Платона. Например, назначает свидание в Белоруссии, откуда он родом, хотя сам при этом вместе с сыном находится в Москве, сетует Ольга Владимировна.

После рождения сына врачи диагностировали у бывшей солистки группы «Блестящие» рак мозга. На протяжении двух лет Жанна Фриске боролась с заболеванием, но все попытки победить болезнь были безуспешными.

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Певица скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в день смерти Жанны Фриске ее бывшая коллега и близкая подруга Ольга Орлова опубликовала редкие фото певицы.