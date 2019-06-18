Резидент Comedy Club Вадим Галыгин во вторник, 18 июня, стал многодетным отцом. Его жена Ольга родила ему второго сына, хотя ранее сообщалось, что супруги ждут дочку. Мальчика назвали Ванечкой. Юморист уже опубликовал в своем Instagram первое фото малыша.

«Ураааа!!! Сын!!! Иван Вадимыч!!!» — подписал черно-белый снимок счастливого семейства Галыгин.

То же фото появилось и в аккаунте Ольги.

«Теперь нас четверо. Добро пожаловать, Галыгин Иван Вадимович!», — написала она.

Instagram @olyagalygina_vain

Подписчики принялись наперебой поздравлять обоих родителей с новорожденным. За час набралось уже около тысячи пожеланий богатырского здоровья малышу.

Старшему сыну Галыгиных, названному в честь отца Вадимом, в скоро исполнится восемь лет. У Вадима есть еще 18-летняя дочь Таисия от первого брака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые опубликовала в соцсетях фото малыша, рожденного в браке с бывшим королем Малайзии.