«Спартак» объявил об уходе Глушакова

, 14:46 198

Руководство футбольного клуба и полузащитник расторгли договор по обоюдному соглашению сторон.

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Футбольный клуб «Спартак» объявил о расторжении контракта с футболистом Денисом Глушаковым.

Сотрудничество с московской командой и 32-летним полузащитником было прекращено по обоюдному соглашению сторон, отметили в руководстве красно-белых.

Футболист поблагодарил «Спартак» и болельщиков за годы, проведенные в составе столичной команды, и заявил, что надеется вернуться в клуб.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года — за это время футболист провел 173 матча, в которых забил 23 мяча.

«В 2017-м он в статусе капитана команды стал чемпионом России, записав на свой счет ряд важнейших голов, а также выиграл Суперкубок страны», — отметили в клубе.

После отставки главного тренера Массимо Карреры осенью 2018 года болельщики красно-белых обвинили Глушакова в заговоре против итальянского специалиста и начали травить одного из лидеров чемпионского сезона. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria)

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком разводе Глушакова с супругой Дарьей.

Читайте также

+24° Днём +22°
Ночью +13°
63.98
-0.36 71.64
-0.59
Гороскоп на 19 июня: Тельцы, возьмите пиццу и бокал вина!

Последние новости

16:11
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по факту убийства депутата Тычука
16:04
Сногсшибательная Шэрон Стоун станцевала без юбки в ботфортах — видео
15:57
«Мне с вами не по пути!»: Жириновский ушел из Госдумы
15:35
В башкирском поле экстренно высадился французский «десант»
15:27
Бывшая жена Сергея Шнурова рассказала, как вывела его из запоя с помощью курицы
15:11
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери — видео
15:01
Как Ольга Бузова одолела Ксению Собчак — хроника конфликта
14:57
Депутат Рады Тымчук погиб от огнестрельного ранения
14:46
«Спартак» объявил об уходе Глушакова
14:41
«Уставшая, но счастливая»: актриса Ирина Медведева впервые стала мамой
14:34
Активированный уголь стал яркой звездой поколения ЗОЖ
14:21
Двое полицейских наказаны за «слив» видео катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
14:09
«Огонь, идущий из горла»: Провидица Джуна предсказала отравление Алибасова 20 лет назад
13:56
В эскимо обнаружили пальмовое масло
13:53
«Такой вот будильник» — видео утреннего артобстрела Донецка
13:44
Дмитрий Шепелев пристыдил поклонников Жанны Фриске
13:40
Легендарная «восьмерка» семейства BMW пополнилась новым четырехдверным Gran Coupe
13:34
Видео: детей спасли горящей квартиры в Омске
13:27
Не узнать! Ляйсан Утяшева перевоплотилась в дерзкую блондинку
13:25
Видео: участники смертельной драки в Москве убегают с места происшествия

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Телесезон на пять с плюсом

Этот телевизионный сезон принес Пятому каналу небывалое количество наград в самых разных всероссийских и международных конкурсах. А показатели доли заметно окрепли сразу в нескольких аудиториях.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама