«Спартак» объявил об уходе Глушакова

Футбольный клуб «Спартак» объявил о расторжении контракта с футболистом Денисом Глушаковым.

Сотрудничество с московской командой и 32-летним полузащитником было прекращено по обоюдному соглашению сторон, отметили в руководстве красно-белых.

Футболист поблагодарил «Спартак» и болельщиков за годы, проведенные в составе столичной команды, и заявил, что надеется вернуться в клуб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 19 Июн 2019 в 3:44 PDT

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года — за это время футболист провел 173 матча, в которых забил 23 мяча.

«В 2017-м он в статусе капитана команды стал чемпионом России, записав на свой счет ряд важнейших голов, а также выиграл Суперкубок страны», — отметили в клубе.

После отставки главного тренера Массимо Карреры осенью 2018 года болельщики красно-белых обвинили Глушакова в заговоре против итальянского специалиста и начали травить одного из лидеров чемпионского сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria) 19 Июн 2019 в 2:38 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком разводе Глушакова с супругой Дарьей.