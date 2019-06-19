Страшно популярная в начале 2000-х телеведущая и певица Маша Малиновская рассказала поклонникам, куда исчезла из телеэфиров. Свой пост в Instagram бывшая звезда проиллюстрировала провокационным фото, на котором она в платье из сетки, надетом поверх черного белья, «целится» в зрителя, имитируя пальцами пистолет.

«Вы спрашивали почему меня мало на телеке. Ответ на поверхности. Я не совокупляюсь с собаками, не принимаю наркотики, не бухаю, и меня не перепутали в роддоме», — зло пишет Малиновская.

Instagram @malinovskaya_tv

Она сообщает, что время от времени я пишет обзоры телешоу и придумывает собственные — «безграмотно, но с душой». Но ТВ-боссов творчество Малиновской не интересует, поэтому она решила делиться идеями с подписчиками. Одну из них она изложила в следующем же посте.

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Верные поклонники поддержали Машу и заверили, что с нетерпением будут ждать новых публикаций.

«Сильная красивая умная… Вы достойны лучшего! И лучшее будет с вами! Все только начинается. Ждем, ждем, ждем!»

«Вы как всегда неотразимы. Роскошная и эффектная!»

«Шикарная как всегда!»

«Вы самая классная, самая открытая, сильная. И очень крутая. Вы женщина-бомба!», — пишут в комментариях фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 38-летняя Маша Малиновская снялась для популярного мужского эротического журнала Playboy.