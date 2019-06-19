Меркель рассказала о своем самочувствии после судорожного приступа

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала во время рабочей поездки в город Гослар в среду, 19 июня, что проблем со здоровьем у нее нет.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как она себя чувствует, канцлер лаконично ответила: «Отлично».

Инцидент со странным приступом, случившемся у Меркель накануне прямо во время протокольного мероприятия с украинским президентом Владимиром Зеленским, всполошил не только всю Германию, но вызвал массу вопросов и далеко за ее пределами.

Странные судороги, сотрясавшие лицо и тело 64-летнего политика, вызвали подозрения, что у нее болезнь Паркинсона. Однако, как выяснилось, руководитель 83-летней республики всего лишь перегрелась на солнце, ведь в Берлине стояла 30-градусная жара, и у нее случилось обезвоживание.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, запечатлевшее приступ у Меркель.