Порошенко допустил отказ властей Украины от претензий на Крым

, 19:01 209

По мнению экс-президента Незалежной, «новые политики» вполне могут пойти на признание полуострова в обмен на решение конфликта в Донбассе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom заявил, что он вполне допускает отказ претензий на Крым и его дальнейшее признание за Россией.

Порошенко считает, что новые власти страны могут это сделать в обмен на решение конфликта в Донбассе, но это «опасно для людей».

«Сразу же перестанут быть властью», — подчеркнул политик, добавив, что судьба их его интересует гораздо меньше.

Кроме того, хоть он и не хотел бы давать советов Владимиру Зеленскому, но не может не отметить, что нынешнему президенту Украины стоит принять в расчет якобы «зашкаливающие риски и угрозы» со стороны России.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Зеленский на вопрос о том, что он скажет при встрече Владимиру Путину, ответил — назовет Донбасс и Крым украинскими территориями. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что по «Крыму уже и говорить особо нечего», а жители Донбасса сами должны определить свою принадлежность.

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