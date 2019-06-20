Школьники нашли в архивах запись голоса погибшего в 1942 году солдата

Московские школьники разыскали в архивах запись голоса солдата, погибшего в 1942 году.

Выяснилось, что дочь героя жива и никогда не видела своего отца. Благодаря поисковикам, женщина не только узнала о его боевых подвигах, но смогла услышать родной голос.

Очень трогательный и необычный момент: Любови Генераловой сейчас 80 лет и она впервые видит то, как выглядел ее отец. Женщина с трудом сдерживает слезы. Но это еще не все.

Московские школьники, которые увлекаются поиском в архивах пропавших героев, говорят — главное, зачем они приехали из столицы на Вятку — это запись голоса Сергея Карина — отца Любови Сергеевны. Военный корреспондент сделал ее в 1942-м году сразу после удачной атаки танкистов, прямо на поле боя. Одной из машин и командовал лейтенант Карин. Дочь героя с замиранием слушает голос отца.

История героя у Александра Сиротина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве 22 июня пройдет акция «Свеча памяти», в рамках которой зажгут 1418 свечей по количеству дней войны.