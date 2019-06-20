В ЛНР рассказали о пьяном командире ВСУ, который расстрелял своих солдат

В управлении Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили об очередных небоевых потерях ВСУ в районе так называемой «Операции объединенных сил» в Донбассе.

Офицер пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил, что 18 июня в районе населенного пункта Троицкое командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного открыл огонь на поражение из автомата по трем военнослужащим, которые попытались оставить свои позиции. В результате инцидента трое украинских солдат были ранены и с целью сокрытия преступления были госпитализированы в местную больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об украинском депутате, который получил смертельное ранение из пистолета при загадочных обстоятельствах.