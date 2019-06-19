Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по факту убийства депутата Тычука

, 16:11 Видео 135

Уголовное производство по факту смерти народного избранника открыто по статье «Умышленное убийство».

Фото: ТАСС / Zuma, Facebook @Ольга Атаманова

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по факту гибели депутат Верховной рады Дмитрия Тымчука по статье «Умышленное убийство». По данным правоохранителей, в момент гибели Тымчук был не один. Женщину, которая присутствовала в этот момент в квартире, допрашивают.

Об этом рассказал прибывший на место происшествия глава Нацполиции Украины Сергей Князев, его комментарий размещен в Facebook. Полицейский подтвердил факт смерти депутата и уточнил, что следствием рассматриваются все возможные причины гибели Тымчука, самоубийство, несчастный случай в результате неосторожного обращения с оружием, а также версии криминального характера.

Ранее 5-tv.рассказал, что о гибели своего коллеги, председателя фракции «Народный фронт» сообщил общественности экс-глава МВД Украины, а ныне парламентарий Антон Геращенко. По его информации, Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение во время чистки наградного пистолета.

Читайте также

+26° Днём +28°
Ночью +19°
63.98
-0.36 71.64
-0.59
Гороскоп на 19 июня: Тельцы, возьмите пиццу и бокал вина!

Последние новости

16:11
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по факту убийства депутата Тычука
16:04
Сногсшибательная Шэрон Стоун станцевала без юбки в ботфортах — видео
15:57
«Мне с вами не по пути!»: Жириновский ушел из Госдумы
15:35
В башкирском поле экстренно высадился французский «десант»
15:27
Бывшая жена Сергея Шнурова рассказала, как вывела его из запоя с помощью курицы
15:11
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери — видео
15:01
Как Ольга Бузова одолела Ксению Собчак — хроника конфликта
14:57
Депутат Рады Тымчук погиб от огнестрельного ранения
14:46
«Спартак» объявил об уходе Глушакова
14:41
«Уставшая, но счастливая»: актриса Ирина Медведева впервые стала мамой
14:34
Активированный уголь стал яркой звездой поколения ЗОЖ
14:21
Двое полицейских наказаны за «слив» видео катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
14:09
«Огонь, идущий из горла»: Провидица Джуна предсказала отравление Алибасова 20 лет назад
13:56
В эскимо обнаружили пальмовое масло
13:53
«Такой вот будильник» — видео утреннего артобстрела Донецка
13:44
Дмитрий Шепелев пристыдил поклонников Жанны Фриске
13:40
Легендарная «восьмерка» семейства BMW пополнилась новым четырехдверным Gran Coupe
13:34
Видео: детей спасли горящей квартиры в Омске
13:27
Не узнать! Ляйсан Утяшева перевоплотилась в дерзкую блондинку
13:25
Видео: участники смертельной драки в Москве убегают с места происшествия

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Телесезон на пять с плюсом

Этот телевизионный сезон принес Пятому каналу небывалое количество наград в самых разных всероссийских и международных конкурсах. А показатели доли заметно окрепли сразу в нескольких аудиториях.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама