Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по факту убийства депутата Тычука

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по факту гибели депутат Верховной рады Дмитрия Тымчука по статье «Умышленное убийство». По данным правоохранителей, в момент гибели Тымчук был не один. Женщину, которая присутствовала в этот момент в квартире, допрашивают.

Об этом рассказал прибывший на место происшествия глава Нацполиции Украины Сергей Князев, его комментарий размещен в Facebook. Полицейский подтвердил факт смерти депутата и уточнил, что следствием рассматриваются все возможные причины гибели Тымчука, самоубийство, несчастный случай в результате неосторожного обращения с оружием, а также версии криминального характера.

Ранее 5-tv.рассказал, что о гибели своего коллеги, председателя фракции «Народный фронт» сообщил общественности экс-глава МВД Украины, а ныне парламентарий Антон Геращенко. По его информации, Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение во время чистки наградного пистолета.