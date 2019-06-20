Минобороны: «Полет ТУ-95МС выполнялся в соответствии с международными правилами»

Российский бомбардировщик ТУ-95МС не нарушал каких-либо границ и международных правил, заявило Минобороны РФ. Военный самолет сопровождал истребители ВВС Японии в ходе планового полета над Тихим океаном на отдельных этапах.

Два ТУ-95МС пролетали над нейтральными водами Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей и Западной части Тихого океана. Полет выполнялся в соответствии с международными правилами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Японии заявили о нарушении воздушного пространства российским бомбардировщиком.