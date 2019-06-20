«Я не помню»: Рассел Кроу рассказал, как в «пьяном угаре» купил череп динозавра у Ди Каприо

Звезда фильмов «Гладиатор» и «Ной» американский актер Рассел Кроу признался, что не помнит, как купил у своего коллеги актера Леонардо Ди Каприо окаменелый череп динозавра.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции SiriusXM.

По его словам, они изрядно выпили водки, и Расселу приглянулся череп ископаемой рептилии. Но вот в какой момент он захотел его купить и как это произошло Рассел не помнит.

Позже выяснилось, что Ди Каприо продал ему артефакт за номинальную стоимость без всякой наценки.

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