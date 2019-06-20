Владелец «Уралсиба» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет

Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган скончался в Москве в четверг, 20 июня, в возрасте 56 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей семьи финансиста.

Около года назад Коган попал в ДТП. От госпитализации он отказался, не смотря на уговоры врачей. Через некоторое время у банкира случился инсульт, который возможно был вызван последствиями аварии. Спустя месяц его состояние ухудшилось и он был экстренно госпитализирован в частную клинику.

Медики подключили Когана к аппарату искусственной вентиляции легких. До сегодняшего дня банкир находился в состоянии комы.