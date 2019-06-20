В трубопроводе «Дружба» вновь обнаружена нефть с хлором

В трубопроводе «Дружба» вновь обнаружена нефть с повышенным сожержанием хлорорганических соединений (ХОС). Из-за этого в ночь на 20 июня временно приостанавливалась прокачка от белорусского Мозыря до «Адамовой Заставы» в Польше.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента «Транснефти» Игоря Демина, прокачка нефти на территорию Польши была остановлена в 20:17 в среду, 19 июня, и возобновилась после повторного анализа проб по решению польской стороны в 8:37 утра в четверг, 20 июня.

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По словам Демина, причиной повышения концентрации ХОС могло стать автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции в Беларусии.

Между тем в госконцерне «Белнефтехим» заявили, что Белоруссия ведет усиленный контроль качества нефти в трубопроводе «Дружба» и за последние несколько дней ни в одной из многочисленных проб превышения содержания хлорорганических веществ выявлено не было.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что арестованы четверо подозреваемых в диверсии на нефтепроводе «Дружба» в 2018–2019 годах. В ходе расследования уголовного дела установлено, что источник загрязнения нефти хлорорганическими соединениями находился на территории Самарской области.