На Украине в нефтепроводе «Дружба» нашли незаконные врезки

Компания «Укртранснафта», входящая в «Нафтогаз», сообщила об устранении двух несанкционированных врезок в нефтепровод «Дружба» на территории Незалежной.

Как говорится в сообщении компании в Facebook, оба повреждения трубы были обнаружены на участке Броды — Госграница еще накануне, и ликвидированы к вечеру в субботу, 15 июня.

Кроме того, работники «Укртранснафта» на законсервированном трубопроводе Кременчуг — Херсон нашли вкрученный саморез.

Произошедшее не очень-то вяжется с заявлениями команды нового президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев может вообще прекратить экспорт российской нефти.

Нефтепровод «Дружба» выл возведен в 1960-е годы предприятием «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.

Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска, и затем в районе белорусского Мозыря разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В конце апреля 2019 года Белоруссия приостановила прием российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за некачественного сырья — в нем выявили превышение содержания хлоридов. Выяснилось, что источник загрязнения сырья находился в Самарской области. Все последствия были устранены, однако президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал возмущение размером компенсации от России за «грязную» нефть.