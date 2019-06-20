Дженнифер Энистон в одном из своих интервью рассказала, что, несмотря на расставание еще в 2005 году, в ее сердце всегда есть место для Брэда Питта. Об этом сообщает издание Mirror.
Сына Гуфа и Айзы Анохиной отпустили домой из больницы
Она рассказала, что все еще любит Питта, и будет любить его всю оставшуюся жизнь. По поводу причин расставания Энистон объяснила, что в любых отношениях есть свои взлеты и падения, и в определенный момент они с Брэдом утратили связь и начали иначе смотреть на жизнь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри пытался добиться Дженнифер Энистон, но был отвергнут.