Дженнифер Энистон в одном из своих интервью рассказала, что, несмотря на расставание еще в 2005 году, в ее сердце всегда есть место для Брэда Питта. Об этом сообщает издание Mirror.

«Я ни о чем не жалею и не собираюсь заниматься из-за этого самоунижением. Мы провели вместе семь насыщенных лет. Мы учились друг у друга и помогали друг другу. Я действительно это ценю. Это были красивые и сложные отношения» , — рассказала Энистон в интервью.

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Она рассказала, что все еще любит Питта, и будет любить его всю оставшуюся жизнь. По поводу причин расставания Энистон объяснила, что в любых отношениях есть свои взлеты и падения, и в определенный момент они с Брэдом утратили связь и начали иначе смотреть на жизнь.

«Фантастическим в браке является то, что все эти падения и взлеты ты переживаешь с одним и тем же человеком, а потом смотришь на него и говоришь, что ты еще с ним и все еще любишь его» , — сказала Дженнифер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри пытался добиться Дженнифер Энистон, но был отвергнут.