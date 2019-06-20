«Я действительно люблю Брэда» — Энистон рассказала о браке с Питтом

, 17:55 Фото 167

По словам звезды сериала «Друзья» голливудский красавец навсегда останется в ее сердце.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

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Дженнифер Энистон в одном из своих интервью рассказала, что, несмотря на расставание еще в 2005 году, в ее сердце всегда есть место для Брэда Питта. Об этом сообщает издание Mirror.

«Я ни о чем не жалею и не собираюсь заниматься из-за этого самоунижением. Мы провели вместе семь насыщенных лет. Мы учились друг у друга и помогали друг другу. Я действительно это ценю. Это были красивые и сложные отношения», — рассказала Энистон в интервью.

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Она рассказала, что все еще любит Питта, и будет любить его всю оставшуюся жизнь. По поводу причин расставания Энистон объяснила, что в любых отношениях есть свои взлеты и падения, и в определенный момент они с Брэдом утратили связь и начали иначе смотреть на жизнь.

«Фантастическим в браке является то, что все эти падения и взлеты ты переживаешь с одним и тем же человеком, а потом смотришь на него и говоришь, что ты еще с ним и все еще любишь его», — сказала Дженнифер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри пытался добиться Дженнифер Энистон, но был отвергнут.

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