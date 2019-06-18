Принц Гарри пытался добиться Дженнифер Энистон, но был отвергнут

В 2009 году принц Гарри был страстно влюблен в звезду американского кинематографа Дженнифер Энистон, пишут Дни.ру.

О пылких и безответных чувствах британского наследника рассказал писатель Иэн Халперин. По его словам, принц Гарри был сражен обложкой с Энистон в мужском журнале. Ему удалось раздобыть номер телефона актрисы, в адрес которой посыпались любовные сообщения.

«Он рассказал друзьям, что встретил настоящую принцессу», — вспоминает Халперин.

По словам литератора, Энистон знала о чувствах герцога Сассекского, однако так и не ответила ему взаимностью. Ключевой причиной тому послужила разница в возрасте между ними — принц Гарри младше голливудской звезды на 16 лет.

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В окружении Энистон категорически отвергают былые ухаживания со стороны британского наследника. Возможно, страсть принца Гарри к американским кинозвездам материализовалась спустя несколько лет в браке с Меган Маркл.

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