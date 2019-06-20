«Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла 20 июня 2019 года — россияне задавали важные вопросы об экономике, политике, социальной сфере и в целом о будущем страны. Однако, нашлись и такие, кто воспринял площадку «Прямой линии» как место для шутки — президенту посылали подбадривающие сообщения и даже просили занять денег. 5-tv.ru представляет свою подборку необычных просьб и предложений Владимиру Путину.

Отдельно зрители «Прямой линии» и пользователи соцсетей восхитились реакцией форварда сборной России Артема Дзюбы на вопрос от блогера Амирана Сардарова. Микрофона рядом не было, но по губам было видно, что футболист обратился к непечатной части «великого и могучего».

Реакция на Прямую линию: Дзюба pic.twitter.com/FvIZzDo14l — Дарья Кронштадкина (@kro_di) 20 июня 2019 г.

Также в Twitter появился скриншот с экрана, на котором Путина просят выступить в непривычной для себя роли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что стыдно Владимиру Путину.