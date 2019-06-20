Умерла теща Бари Алибасова

Сын Бари Алибасова рассказал о тяжелой утрате в семье продюсера — в интервью «Говорит Москва» он сообщил, что два дня назад 18 июня скончалась теща Бари Каримовича.

Молодой человек рассказал, что последние два дня не мог находиться рядом с выписанным из больницы отцом, потому что летал на похороны. Он добавил, что бабушка тяжело переживала отравление зятя, но точной причины смерти не назвал.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того как по ошибке выпил токсичное средство для прочистки труб. Он провел в НИИ имени Склифосовского 13 дней, за которые успел побывать в искусственной коме, очнуться и потерять память.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что едва выживший Бари Алибасов оставил сына без наследства.