Видео: Искусственный интеллект заставил петь Григория Распутина

, 22:58 Видео 113

Специалисты продемонстрировали новые возможности технологии, «оживляющей» фотографии.

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Фото, видео: YouTube @Dino Vougioukas, РИА Новости

Ученые из лондонского Имперского колледжа и центра исследований компании Samsung продемонстрировали новые возможности искусственного интеллекта, научившегося превращать фотографии в видео. Как сообщает News.ru, программа, основанная на технологии deepfake, способна заставить портрет говорить или петь.

В качестве иллюстрации был показан ролик с говорящим Альбертом Эйнштейном. В нем фотография физика была объединена с записью его голоса.

В другом случае программа заставила петь Григория Распутина. Зловещий старец исполняет фрагмент песни Бейонсе Halo.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как компьютерные умельцы изменили отрывок легендарного фильма «Терминатор», превратив Арнольда Шварценеггера в Сильвестра Сталлоне.

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