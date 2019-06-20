Как в сериале: Куда переезжает «слуга народа» Зеленский?

Пресс-служба Зеленского в четверг, 20 июня, опубликовала видео проекта новой президентской администрации.

Все как в сериале «Слуга Народа», где снимался нынешний глава государства. Правда, он переедет не в здание ВДНХ, а в торговый дом, который раньше был музеем Ленина. Вместо контроля за государственными институтами, служащие будет отвечать только за работу президента.

Известно, что в комплексе будут стеклянные двери, мягкие пуфики для чиновников и много цветов. А нынешнюю администрацию на Банковой улице передадут музею изобразительных искусств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал политику Зеленского «трагедией».