Как в сериале: Куда переезжает «слуга народа» Зеленский?

, 21:53 Эфирная новость 81

Правда, в отличие от своего киношного героя новоиспеченный президент Украины решил расположиться в комплексе со стеклянными дверьми, мягкими пуфиками и живыми цветами.

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Фото, видео: Reuters, Пятый канал

Пресс-служба Зеленского в четверг, 20 июня, опубликовала видео проекта новой президентской администрации.

Все как в сериале «Слуга Народа», где снимался нынешний глава государства. Правда, он переедет не в здание ВДНХ, а в торговый дом, который раньше был музеем Ленина. Вместо контроля за государственными институтами, служащие будет отвечать только за работу президента.

Известно, что в комплексе будут стеклянные двери, мягкие пуфики для чиновников и много цветов. А нынешнюю администрацию на Банковой улице передадут музею изобразительных искусств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал политику Зеленского «трагедией».

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