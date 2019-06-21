Легендарный футболист Фернандо Торрес объявил о завершении футбольной карьеры

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Фернандо Торрес заявил, что намерен завершить карьеру футболиста.

Об этом он рассказал в видеообращении на своей страничке в Twitter в четверг, 20 июня.

Twitter @Torres

В настоящее время выступает за японский клуб «Саган Тосу», поэтому официально он объявит о завершении своей 18-летней карьеры на пресс-конференции в столице Японии в воскресенье, 23 июня, в 10.00 по местному времени, рассказал Торрес.

Фернандо Торрес в разные годы защищал цвета клубов «Атлетико Мадрид», «Ливерпуль», «Челси» и «Милан».

15 мая 2013 года Торрес и полузащитник Хуан Мата после победы в составе «Челси» в Лиге Европы УЕФА установили уникальное достижение. Футболисты, стали действующими победителями четырех наиболее престижных мировых футбольных турниров — Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, чемпионата Европы и чемпионата мира.

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