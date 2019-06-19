Видео: Смертельно больной экс-футболист «Зенита» поздравил дочь с днем рождения

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Спортсмен Фернандо Риксен помог организовать праздник для девочки несмотря на болезнь.

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Фото, видео: Instagram @veronikaricksen

Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен, который борется со смертельной болезнью, помог устроить праздник для своей дочери Изабеллы, чем очень поразил пользователей. Кадры с празднования дня рождения девочки выложила в Instagram супруга спортсмена — Вероника.

По информации СМИ, Риксен сейчас проходит лечение в Шотландии. Поскольку футболист потерял способность говорить, общаться с окружающими он может только при помощи устройства, синтезирующего речь.

Однако несмотря на эти обстоятельства Фернандо Риксен принял участие в организации дня рождения Изабеллы. На ролике из Instagram его жены видно, как девочка забегает в украшенную палату спортсмена, а тот пытается улыбнуться.

«Лучший сюрприз для нашей малышки, большое спасибо за то, что сделал ее счастливой», — подписала публикацию Вероника.

«Какой молодец!» — прокомментировал один из юзеров.

«Я сейчас разревусь», — добавил другой.

«Мужик!» — написал еще один пользователь.

Нидерландскому футболисту, игравшему на позициях правого и опорного полузащитника Риксену 42 года. Футболист выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009-й год. В 2013-м году врачи обнаружили у него боковой амиотрофический склероз.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Фернандо Риксен собирается устроить прощальную вечеринку перед своей смертью.

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