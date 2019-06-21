Почему от рака поджелудочной железы невозможно защититься — онколог

, 11:42 364

Врач отметил, что на данный момент не существует мероприятий, которые могли бы со стопроцентной гарантией предотвратить развитие опухоли.

Фото: www.globallookpress.com

Врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев в интервью для URA.RU рассказал, что от рака поджелудочной железы невозможно защититься. Как отметил специалист, этот вид опухоли является одним из самых агрессивных, вследствие чего приводит к смерти онкобольных.

По словам эксперта, на данный момент не существует мероприятий, которые могли бы со стопроцентной гарантией предотвратить развитие такой опухоли. Причиной этого является генетический аспект заболевания.

Как подчеркнул Пылев, среди факторов, которые увеличивают риск развития рака поджелудочной железы, находятся курение, сахарный диабет или удаление желчного пузыря. Однако нельзя сказать, что наличие какого-либо из них обязательно спровоцирует заболевание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рак поджелудочной железы вызывает наибольшее число летательных исходов. Согласно статистике Минздрава, от этого вида рака в России умирает 39,9% больных.

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