Призеры и победители конкурсов профмастерства среди молодых специалистов проходят практику на ведущих предприятиях Мурманской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, например, студент второго курса Мурманского индустриального колледжа Дмитрий Григорьев получил возможность перенять опыт у мастеров кулинарного дела в одном из лучших ресторанов города. Призер международного чемпионата профессионального мастерства «Arctic Skills 2019» в компетенции «Поварское дело» под руководством шеф-повара осваивает новые рецепты блюд арктической кухни для создания гастрономического бренда «Заполярье».

За судьбой молодых профессионалов через социальные сети следит врио губернатора Андрей Чибис. В четверг, 20 июня, он даже первым оценил блюда из северного меню — горячую закуску из морепродуктов, поморскую уху, грибную бабку с картофелем и клюквенный квас.

«На мой взгляд, эксперимент удался — блюда отличные», — сказал Чибис после дегустации.

Также он добавил, что основной задачей правительства региона в данном случае является поддержка каждого активного студента.

«Осенью постараемся сделать так, чтобы каждый мог применять себя параллельно с учебой. Потому что нет лучше учебы, чем реальная жизнь, реальная практика. Поэтому я лично буду за этим следить и слежу. Очень хочется, чтобы молодые ребята получили шанс в жизнь», — отметил глава Мурманской области.

Лучшие блюда из северного меню презентуют на V Арктическом фестивале в Териберке, который пройдет с 13 по 14 июля. Андрей Чибис предложил Дмитрию Григорьеву и его наставникам подключиться подготовке сборника арктической кухни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах на освоение Арктики.