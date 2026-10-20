«Люблю тебя»: дочь Алсу публично обратилась к отцу после развода

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 40 0

Микелла выложила старое семейное фото с бизнесменом.

Микелла Абрамова поздравила отца

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Микелла Абрамова публично поздравила отца с Днем отца

Публичное поздравление с Днем отца адресовала предпринимателю Яну Абрамову его дочь Микелла. В социальных сетях она выложила старое семейное фото с бизнесменом и сопроводила снимок подписью: «С днем отца. Люблю тебя». Об этом сообщает 7Дней.ru.

Это первый столь открытый жест 18-летней девушки в адрес отца после того, как ее родители официально оформили развод.

Микелла — средний ребенок в семье. У нее есть старшая сестра Сафина, которой 20 лет, и младший брат Рафаэль, которому 10 лет. Сейчас девушка получает образование в США и в будущем рассчитывает стать юристом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка России Алсу поделилась мечтой выйти замуж во второй раз и родить четвертого ребенка. 

По словам певицы, несмотря на сложности и разные этапы в жизни, она осталась жизнелюбивым человеком и верит в любовь.

В августе 2024 года Алсу развелась с предпринимателем Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. В браке у супругов родились две дочери — Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+6° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:11
Борьба за «малое небо»: как морпехи выбили дроноводов из Доброполья
7:00
Работа БМП-2М в зоне проведения спецоперации. Лучшее видео из зоны СВО
6:52
Неприличное поведение: какое наказание грозит за непристойные жесты на дорожную камеру
6:39
С 24 октября все пойдет не по плану? Что принесет ретроградный Меркурий
6:28
Все по разным корзинам: как сэкономить на подготовке автомобиля к зиме
6:15
Витамины в чашке: три рецепта осеннего чая из ягод и фруктов

Сейчас читают

Как подготовить китайский автомобиль к русским морозам
Михаил Ошеров: Накануне Третьей Ближневосточной войны — анализ ситуации
Москва намерена продолжать сотрудничество с Тегераном в экономической сфере
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео