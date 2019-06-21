Что известно о молодом любовнике актрисы Ирины Пеговой

, 16:27 Фото 980

Предположительно, 41-летняя артистка уже продолжительное время встречается с 26-летним танцором Евгением Раевым.

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Фото, видео: Instagram @evgeniy.raev

Очередные слухи о романе между актрисой Ириной Пеговой и танцором Евгением Раевым появились в сети. Поклонники артистки, озадачившись тем, что она уже довольно долгое время не рассказывает о своей личной жизни, пришли к выводу, что Пегова по-прежнему встречается с Раевым, который младше нее на 15 лет.

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Основаниями для таких слухов и предположений послужили опубликованные в Instagram танцора фотографии и видео. На них возможные возлюбленные гуляют по городу и дурачатся. Также Ирину Пегову и Евгения Раева связывает и творческий союз — они вместе танцуют.

 
 
 
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Публикация от Evgeniy Raev (@evgeniy.raev)

Первые слухи о романе артистов появились еще в 2015 году. Тогда эту версию опубликовали СМИ. Журналисты писали, что Пегова и Раев слишком часто появляются на светских мероприятиях вместе.

Например, по информации Woman.ru, во время одного из вечеров они даже не пытались скрыть чувства от общественности, держась за руки. Однако на данный момент ни актриса, ни танцор так и не прокомментировали, что же на самом деле происходит в их отношениях. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Пегова очаровала поклонников семейным фото.

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