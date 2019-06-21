Видео: Дзюба нецензурно выругался на «Прямой линии с Владимиром Путиным»

Лидер сборной России и петербургского «Зенита» выругался матом во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 20 июня.

Футболист был крайне возмущен выходкой популярного YouTube-блогера Амирана Сардарова, который после своего вопроса президенту прорекламировал шаурму в своем заведении. Реплика Артема была адресована его соседу по месту в зале актеру Александру Петрову, однако режиссер трансляции в этот момент переключился на камеру, которая как раз их снимала.

Тем временем сам Сардаров заявил, что реклама его общепита во время «Прямой линии» понравилась большинству его подписчиков. К слову, президент также заявил, что его собеседник правильно воспользовался ситуацией. Были и те, кому поступок блогера показался бестактным и возмутительным.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о «Прямой линии с Владимиром Путиным» в 2019 году.