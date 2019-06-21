«Лишь слова»: эксперт о плане Зеленского по превращению Украины в богатую страну

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал план нового президента Украины Владимира Зеленского по превращению страны в богатое государство назвали «только словами». Об этом Джабаров сказал во время беседы с телеканалом RT.

Дело в том, что на встрече с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил, что в течение ближайших пяти лет Незалежная превратится в богатое государство. Для достижения этой цели в стране нужно создать комфортные условия для бизнеса, а также инвестировать в образовательные, научные и технологические проекты.

При этом он подчеркнул, что Украине будет несложно «превратиться из бедной страны в страну со средним уровнем дохода». Однако в Совфеде к данному заявлению отнеслись с недоверием.

«Если у Зеленского есть какой-то план по выводу Украины из кризиса, мы будем только рады, когда его удастся реализовать. К сожалению, пока это только слова. Каких-то дел следует ждать уже после выборов в Верховную раду», — сказал Владимир Джабаров, отметив, что на данный момент глава Незалежной не убедил мировое сообщество в том, что он является «конструктивным президентом своей страны».

Стоит отметить, что пользователям соцсетей, в свою очередь, «план» Владимира Зеленского лишний раз напомнил сериал «Слуга Народа», где нынешний президент исполняет главную роль. Правда, там, согласно сценарию, случилось все наоборот — через полгода после прихода ко власти героя Зеленского экономическая ситуация в стране ухудшилась, цены выросли, а национальная валюта обесценилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады.