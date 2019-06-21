«Лишь слова»: эксперт о плане Зеленского по превращению Украины в богатую страну

, 18:20 20

Президент Незалежной заверил, что в его концепции нет невыполнимых задач.

Фото: Reuters

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал план нового президента Украины Владимира Зеленского по превращению страны в богатое государство назвали «только словами». Об этом Джабаров сказал во время беседы с телеканалом RT.

Дело в том, что на встрече с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил, что в течение ближайших пяти лет Незалежная превратится в богатое государство. Для достижения этой цели в стране нужно создать комфортные условия для бизнеса, а также инвестировать в образовательные, научные и технологические проекты.

При этом он подчеркнул, что Украине будет несложно «превратиться из бедной страны в страну со средним уровнем дохода». Однако в Совфеде к данному заявлению отнеслись с недоверием.

«Если у Зеленского есть какой-то план по выводу Украины из кризиса, мы будем только рады, когда его удастся реализовать. К сожалению, пока это только слова. Каких-то дел следует ждать уже после выборов в Верховную раду», — сказал Владимир Джабаров, отметив, что на данный момент глава Незалежной не убедил мировое сообщество в том, что он является «конструктивным президентом своей страны».

Стоит отметить, что пользователям соцсетей, в свою очередь, «план» Владимира Зеленского лишний раз напомнил сериал «Слуга Народа», где нынешний президент исполняет главную роль. Правда, там, согласно сценарию, случилось все наоборот — через полгода после прихода ко власти героя Зеленского экономическая ситуация в стране ухудшилась, цены выросли, а национальная валюта обесценилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады.

Читайте также

+24° Днём +26°
Ночью +18°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз

Последние новости

18:20
«Лишь слова»: эксперт о плане Зеленского по превращению Украины в богатую страну
18:11
Горько! В семье Аллы Пугачевой отшумела еще одна свадьба
18:05
В Роскачестве назвали лучшие сервисы по доставке еды
17:57
«Великолепный принц!» — британцы поздравляют Уильяма и прочат его в короли
17:49
NBC опубликовал кадры со сбитым дроном американской армии
17:38
«Россия наш враг»: Президент Грузии «подогрела» настроения протестующих
17:30
Видео: Дзюба нецензурно выругался на «Прямой линии с Владимиром Путиным»
17:18
Неизданной песне Фредди Меркьюри — быть: на YouTube появилась песня «Time Waits For No One»
17:12
Лолита проиграла суд по ЖКХ и грозит ТСЖ: «У вас будут большие проблемы»
17:06
Нижегородец устроил кровавую расправу над женой и ее родителями
16:58
Кремль назвал проявлением русофобии инцидент в Тбилиси
16:40
Летнее солнцестояние: Что нужно обязательно сделать в ночь на 22 июня
16:34
СК подключился к делу об избитых и покусанных малышах в Петербурге
16:27
Что известно о молодом любовнике актрисы Ирины Пеговой
16:20
Суд арестовал экс-главу Пушкинского района Подмосковья
16:11
Экс-супруга Тома Круза призналась, что родила дочь не от него
16:05
Уволенный за пьянство москвич устроил стрельбу на предприятии
15:57
Исследование: шоколад помогает быть стройным и жить долго
15:50
Спикер грузинского парламента ушел в отставку на фоне протестов
15:39
На должность британского премьера претендуют всего два кандидата. Кто они?

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама