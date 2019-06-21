Видео: Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

На Украине стартовала новая предвыборная гонка — на этот раз за места в Верховной раде. Голосование, назначенное Владимиром Зеленским на 21 июля — официально признано законным. Такое решение накануне вынес Конституционный суд Незалежной.

Сторонники президента называют это его победой в противостоянии со старым парламентом. Тем временем, другие украинские политики считают, что наоборот — таким образом, нарушены все законы.

Экс-премьер Арсений Яценюк говорит, что Конституционный суд пошел на поводу у Зеленского и стал «политическим органом». Другой бывший глава Кабмина Николай Азаров, в свою очередь, считает, что судьи, одобрив роспуск Рады, признали тем самым незаконными все действия команды Порошенко.

Как бы там ни было, но ряд экспертов относится к происходящему на Украине с долей скепсиса. По их мнению, все это может привести к очередному политическому кризису.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что депутат Верховной рады заявил о подготовке Зеленского к встрече с Путиным.